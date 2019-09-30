В Симферополе угнали и разбили служебный Mercedes и.о. министра ЖКХ Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сентября. /ТАСС/. Служебный автомобиль Mercedes и.о. министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым Дмитрия Черняева угнали и разбили в ночь на понедельник в Симферополе. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе регионального МинЖКХ.

"Служебный автомобиль Mercedes был вскрыт и угнан в ночь с 29 на 30 сентября. Впоследствии машина попала в ДТП на улице Калинина в городе Симферополе. По имеющейся в министерстве ЖКХ Крыма информации, в настоящее время правоохранительными органами проводится проверка с целью возбуждения уголовного дела", - говорится в сообщении.

Из машины пропали личные вещи водителя, в том числе документы и ключи. Mercedes находился на балансе автобазы Совета министров Крыма. "Министр [на месте ДТП] не присутствовал, сам не выезжал. Узнал об этом происшествии, когда машина вовремя не прибыла к нему", - сказал собеседник агентства.