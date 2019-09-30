В Петербурге прорыв теплотрассы привел к образованию фонтана кипятка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 сентября. /ТАСС/. Фонтан кипятка образовался в понедельник днем во дворе жилого дома на улице Жени Егоровой в Санкт-Петербурге из-за прорыва теплотрассы. Как сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия ГУП "ТЭК", в настоящее время прорыв локализован.

"Cпециалисты локализовали дефект, место технологического нарушения оперативно диагностировано, восстановительные бригады приступили к ремонтным работам", - сказали в пресс-службе.

В компании отметили, что прорыв произошел на теплотрассе диаметром около 220 миллиметров, на устранение аварии отводится 8 часов. "На потребителях ремонтные работы не отразятся - здания переведены на резервную схему теплоснабжения", - отметили в пресс-службе.

Очевидцы с места ЧП выложили в социальных сетях видео инцидента, на котором видно, что фонтан воды бил выше пятого этажа. Во дворе дома, который залило горячей водой, были припаркованы автомобили.

В пресс-службе компании отметили, что в результате инцидента никто не пострадал. В случае, если автовладельцы обнаружат повреждения машин, они могут обратиться в компанию за компенсацией ущерба. "У "ТЭКа" заключен договор с [страховой компанией] Согаз, имущество третьих лиц застраховано", - заключили в ГУП "ТЭК".