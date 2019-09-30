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Подросток умер на уроке физкультуры в Республике Алтай

Мальчику стало плохо во время упражнения на перекладине

ТАСС, 30 сентября. Следственные органы начали проверку после гибели десятиклассника на уроке физкультуры в селе Чоя Республики Алтай. Об этом сообщается на сайте республиканского управления СК.

Уточняется, что сообщение о ЧП поступило утром 30 сентября. Подросток выполнял упражнение на перекладине и потерял сознание. Школьный фельдшер и учитель физкультуры оказали мальчику первую помощь, но спасти его не удалось.

В ходе следственных действий будет установлено, при каких обстоятельствах подростка допустили в спортивный зал, проходил ли он медицинское обследование.

Причину смерти установит медицинская экспертиза.

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