Двое воронежцев получили по 16 лет колонии за убийство и кражу 2 млн рублей

ВОРОНЕЖ, 30 сентября. /ТАСС/. Воронежский областной суд приговорил двух жителей Воронежа Евгения Медведко и Евгения Пилюгина к 16 годам колонии строгого режима за убийство 49-летнего мужчины и разбой с хищением 2 млн рублей, сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК по Воронежской области.

"Приговором Воронежского областного суда Пилюгин Евгений и Медведко Евгений признаны виновными в совершении преступлений по части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с разбоем") и части 4 статьи 162 УК РФ ("Разбой, совершенный группой в особо крупном размере, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего"). Каждому из них назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы в колонии строго режима", - говорится в сообщении ведомства.

По данным пресс-службы СУ СК по региону, 26 июля 2017 года воронежцы Медведко, Пилюгин и третий мужчина, который в настоящее время объявлен в розыск, ворвались в квартиру на улице Остужева в Воронеже, связали проживавших там 32-летнюю женщину и ее 49-летнего знакомого, а затем похитили более 2 млн рублей. Мужчину налетчики избили, от тяжелых травм он погиб на месте. "Они передали сумку с похищенными деньгами на хранение 57-летнему Андрею Шкотову, сообщив последнему о преступном источнике происхождения денег", - добавили в пресс-службе ведомства.

Как добавили в ведомстве, на предварительном следствии Пилюгин и Медведко вину в инкриминируемых им преступлениях признали частично. "Шкотов вину признал полностью, в отношении него уголовное преследование по статье 316 УК РФ ("Укрывательство преступлений") прекращено в связи с истечением срока давности", - говорится в сообщении СК.