Мосгорсуд признал законным заочный арест основателя компании "Рольф" Петрова

"Постановление Басманного суда оставлено без изменения, жалоба защиты - без удовлетворения", - огласила решение судья.

Защита Петрова не согласилась с решением и подаст жалобу в Первый кассационный суд общей юрисдикции. Защита считает постановление Басманного районного суда незаконным, необоснованным и подлежащим отмене, в первую очередь потому что нет самого события преступления. "Нам не понятны причины, почему в принципе вынесено решение о заключении под стражу, когда нет преступления - была гражданско-правовая сделка, и никому не причинен ущерб. Речь идет не о государственных средствах, а о средствах частной компании "Рольф", которая себя пострадавшей не считает. В рамках этого дела создается опаснейший прецедент, когда правоохранительные органы могут любую сделку признать преступной, если посчитают, что ее стоимость неправильная", - заявил адвокат Петрова Александр Макаров.

6 сентября суд арестовал Петрова на два месяца. Мера пресечения ему избрана заочно, срок ареста будет исчисляться с момента задержания или экстрадиции его на территорию РФ. Также Басманный суд заочно арестовал двух других фигурантов дела - экс-гендиректора компании "Рольф" Татьяну Луковецкую и гендиректора кипрской компании "Панабел лимитед" Георгия Кафкалия. Уголовное дело в их отношении возбуждено по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ ("Совершение валютных операций по переводу денежных средств с использованием подложных документов").