Источник: подъезд дома в Петербурге эвакуировали из-за обнаружения боеприпасов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 сентября. /ТАСС/. Жильцов подъезда жилого дома на Товарищеском проспекте в Санкт-Петербурге эвакуировали из-за обнаружения боеприпасов, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Там нашли боеприпасы", - сказал собеседник агентства. Он не уточнил тип и количество обнаруженных боеприпасов.

Очевидцы в социальных сетях опубликовали фото с места эвакуации, на которых видно большое количество автомобилей сотрудников экстренных служб. Очевидцы, проживающие в доме, сообщают, что в настоящее время работа спецслужб окончена и людям разрешили вернуться в свои квартиры.