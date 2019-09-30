В Пермском крае возбудили дело против сотрудников колонии, где избили заключенного

"Следственным отделом по городу Соликамск СК РФ по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по факту халатности, допущенной должностными лицами ФКУ ИК-9 ГУФСИН России по Пермскому краю, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность")", - сказано в сообщении.

ПЕРМЬ, 30 сентября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в связи с халатностью, которую допустили сотрудники исправительной колонии в Пермском крае, где на прошлой неделе произошла драка между заключенными. Об этом в понедельник сообщается на сайте ведомства.

По версии следствия, в результате халатного отношения сотрудников колонии днем 22 сентября осужденные совершили тяжкое преступление против сокамерника. Затем на территории учреждения произошла драка между осужденными, в ходе которой более десяти человек получили телесные повреждения.

24 сентября на официальном канале правозащитного проекта "Гулагу-нет" появилась видеозапись, на кадрах которой видно, как осужденные наносят несколько ударов молодому человеку по телу, лицу, голове и печени, хватают его за руки и не дают оказать сопротивление. Основатель проекта на своей странице в Facebook утверждает, что эти действия осужденные совершили "по указанию оперативников", потому что молодой человек отказывался платить им взятки, а также подписывать явки с повинными в том, чего не совершал. Через два дня следователи возбудили уголовное дело против двух осужденных по подозрению в изнасиловании сокамерника.

Служебную проверку проводят также сотрудники Главного управления Федеральной службы исполнения наказания (ГУФСИН) России по Пермскому краю и центральный аппарат. К выяснению обстоятельств случившегося подключился также аппарат уполномоченного по правам человека в Пермском крае.

Прокуратура Пермского края после проверки колонии подтвердила факт неправомерных действий сотрудников колонии.