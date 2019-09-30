Видео издевательств Михаила Хачатуряна над дочерьми приобщено к делу о его убийстве

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Видеозапись издевательств Михаила Хачатуряна над тремя дочерьми, которые обвиняются в его убийстве, приобщена к материалам уголовного дела. Об этом ТАСС сообщил в понедельник защитник одной из обвиняемых Алексей Паршин.

"Чудом сохранилось еще одно подтверждение издевательств отца. Данное видео издевательств Хачатуряна над дочерьми приобщено к материалам уголовного дела", - сказал защитник. На видеозаписи отец ругает дочерей за большое количество съеденных конфет, называет их "тварями" и бьет одну из них ногой.

По словам адвоката Алексея Паршина, телефон Михаила Хачатуряна стал одним из вещественных доказательств по делу о его убийстве.

В мае 2019 года сестры Хачатурян написали заявления о преступлениях в ГСУ СК РФ с требованием возбудить уголовное дело в отношении их отца. Доследственная проверка проводилась по статьям 117 ("Истязание"), 132 ("Насильственные действия сексуального характера") и 133 ("Понуждение к действиям сексуального характера") УК РФ. Следователи подтвердили многолетние систематические истязания и сексуальные домогательства, однако отказали сестрам в возбуждении уголовного дела в отношении их отца.

Расследование дела завершено

Расследование уголовного дела об убийстве Михаила Хачатуряна завершено. Сестрам предъявлено обвинение в окончательной редакции: им вменяется убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору (п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ). При этом в обвинении следствие указывает, что действия сестер были спровоцированы действиями потерпевшего Михаила Хачатуряна. Адвокаты настаивают, что свои действия девушки совершили в рамках необходимой обороны от продолжавшегося многие годы насилия со стороны отца.

Тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с множественными колото-резаными ранениями было обнаружено 27 июля 2018 года в доме на Алтуфьевском шоссе в Москве. На допросе девушки признали вину и пояснили, что у них сложились неприязненные отношения с отцом, так как он на протяжении длительного времени причинял им моральные и физические страдания. Посмертная психолого-психиатрическая экспертиза позднее установила, что у Хачатуряна были расстройства личности, а у старшей сестры эксперты выявили расстройства психики на почве домогательств и издевательств со стороны отца.

2 августа 2018 года Останкинский суд Москвы арестовал сестер Хачатурян, а 27 сентября Басманный суд изменил им меру пресечения, установив запрет определенных действий, они были освобождены в зале суда.