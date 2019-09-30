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В Москве в автобусе на автовокзале "Северные ворота" обнаружили подозрительный предмет

Сотрудники полиции оцепили зону находки, ожидается прибытие кинолога с собакой

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Подозрительный предмет обнаружен в одном из автобусов на международном автовокзале "Северные ворота" в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"По адресу: улица Дыбенко, дом 7, в автобусе обнаружен подозрительный предмет", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время зона находки оцеплена сотрудниками полиции, ожидается прибытие кинолога с собакой. Информации об эвакуации из здания автовокзала не поступало.

Международный автовокзал "Северные ворота" предназначен для обслуживания рейсов, следующих по северо-западным направлениям. Вокзал является частью транспортно-пересадочного узла "Ховрино".

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По сообщениям источника в экстренных службах, из здания проведена эвакуация
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