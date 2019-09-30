Помещение архива горит на западе Москвы

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Помещение архива, расположенное в двухэтажном здании соцзащиты, загорелось на западе Москвы, в настоящий момент на месте пожара наблюдается плотное задымление. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в экстренных службах.

"Пожар возник по адресу: Большая Филевская, 57, строение 1, в помещении архива в двухэтажном здании соцзащиты. Наблюдается плотное задымление", - сообщил собеседник агентства. Из помещения проведена эвакуация, здание покинули около 40 человек.

В пресс-службе столичного главка МЧС подтвердили факт пожара по указанному адресу. "Возгорание было на первом этаже, площадь - 3 кв. м, ликвидировано в 17:59. Сведений о пострадавших не поступало, все люди вышли до прибытия пожарно-спасательных подразделений", - сообщили в ведомстве.

В новость были внесены изменения (18:30 время мск) — добавлен комментарий МЧС.