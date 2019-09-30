В Мытищах водитель иномарки сбил на пешеходном переходе мать и ребенка в коляске

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Водитель иномарки в Мытищах на пешеходном переходе сбил мать с двухлетним ребенком в коляске. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"В районе улицы Борисова в Мытищах водитель иномарки Mitsubishi на пешеходном переходе совершил наезд на женщину с коляской, в которой находился малолетний ребенок", - сообщили в региональном главке.

Водитель с места происшествия не скрывался. В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД.

Мать и ребенок госпитализированы в тяжелом состоянии.