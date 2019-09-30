В Москве экс-глава следствия ОМВД приговорен к 8,5 года колонии за взятку в 5 млн рублей

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Бывший глава следственного отдела отделения полиции столичного района Якиманка Вячеслав Пак приговорен к восьми с половиной годам колонии строгого режима за взятку в 5 млн рублей и мошенничество . Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Замоскворецкого суда Москвы, где слушалось дело Пака.

"Суд признал его виновным по двум статьям: 290 ("Получение взятки в особо крупном размере") и 159 ("Мошенничество") УК РФ. Ему назначено наказание в виде восьми с половиной лет лишения свободы. Кроме того, он не сможет занимать должности в правоохранительных органах в течение пяти лет", - сказали в пресс-службе.

Согласно материалам дела, майора юстиции Пака задержали в августе 2017 года в его кабинете во время проведения следственного эксперимента. Тогда в ящике его стола сотрудники ФСБ обнаружили пакет с деньгами, они принадлежали бизнесмену Александру Смирнову, в отношении которого подчиненные Пака ранее возбудили уголовное дело. После этого Смирнов обратился в ФСБ и заявил, что в ОМВД "Якиманка" с него вымогают крупную взятку за прекращение его уголовного преследования.

По второму эпизоду Пака признали виновным в мошенничестве. По версии следствия, он требовал 600 тыс. рублей с некого Григорьева, обещая способствовать прекращению уголовного дела его сына, который обвинялся в преступлении, связанном с наркотиками. При этом выполнить свое обещание Пак не мог, так как дело Григорьева-младшего было уже завершено.

Сам осужденный вину в содеянном не признавал и утверждал, что стал жертвой провокации.