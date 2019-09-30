На западе Мексики эвакуировали 250 человек из-за циклона "Нарда"

МЕХИКО, 30 сентября. /ТАСС/. Сильные осадки обрушились на штат Колима на западе Мексики из-за циклона "Нарда", что вызвало наводнения и сход оползней. К настоящему времени власти эвакуировали из наиболее уязвимых районов региона порядка 250 человек, сообщила в понедельник радиостанция Noticias MVS.

Глава регионального управления гражданской обороны Рикардо Урсуа призвал жителей штата покидать свои дома только в случае крайней необходимости. Сведений о погибших или пострадавших в регионе пока не поступало.

Циклон вызвал наводнения и в других штатах на тихоокеанском побережье Мексики, включая Оахаку, Герреро, Мичоакан, Халиско и Наярит. Жертвой удара стихии там стал по меньшей мере один человек, еще один пропал без вести.

В 13 муниципалитетах штата Оахака из-за последствий циклона может быть объявлен режим чрезвычайной ситуации. Этот шаг поможет правительству региона получить доступ к ресурсам специального фонда для ликвидации последствий стихийного бедствия и оказания помощи гражданам.