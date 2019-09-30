Мужчина выжил после падения на пути на станции метро "Тверская" в Москве

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Мужчина, упавший на пути на станции метро "Тверская" Замоскворецкой линии Московского метрополитена, выжил. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе УВД на Московском метрополитене.

"Около 18:48 на станции метро "Тверская" Замоскворецкой линии Московского метрополитена гость столицы упал с платформы на жесткий путь под прибывающий электропоезд. Дежурившие на станции сотрудники полиции незамедлительно вызвали наряд скорой медпомощи. В настоящее время потерпевший передан медикам для госпитализации", - сообщили в полиции.

В пресс-службе добавили, что по данному факту проводится проверка.

Ранее движение было остановлено от станции "Белорусская" до станции "Новокузнецкая" Замоскворецкой линии метро в Москве из-за падения пассажира на пути. Позже стало известно, что движение поездов возобновлено и вводится в график.