В Белгородской области автобус столкнулся с экскаватором

ТАСС, 30 сентября. Автобус ПАЗ и экскаватор-погрузчик столкнулись на дороге "Валуйки - Алексеевка" в Белгородской области. В результате ДТП пострадали, по предварительным данным, четыре человека, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МВД.

"Произошло столкновение автобуса ПАЗ и экскаватора-погрузчика JCB с последующим опрокидыванием автобуса", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что, по предварительным данным, известно о четырех пострадавших, которым потребовалась помощь.

По данным полиции, в момент ДТП в салоне автобуса находились 11 пассажиров. Пострадали женщины 1967, 1979, 1984 и 1994 годов рождения, они были доставлены для оказания медицинской помощи в Валуйскую центральную районную больницу. Сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия.

По данным ГУ МВД, водитель автобуса, при осуществлении обгона, не выдержал безопасный интервал с двигавшимся в попутном направлении экскаватором.

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