Неизвестные пытались похитить валюту у клиента московского отделения Сбербанка

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Трое неизвестных пытались ограбить клиентов Сбербанка в Москве, которые планировали обменять валюту, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"В районе дома 48 на Бакунинской улице в Москве двое мужчин приехали в банк обменять валюту. Один из них остался внутри отделения, а второй вышел на улицу", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в этот момент к мужчине подбежали трое неизвестных, затолкали его в машину, но поняв, что у него денег нет, скрылись.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве ТАСС подтвердили попытку ограбления. "Поступило сообщение в службу "02" о противоправных действиях в отношении мужчины в районе дома 48 на Бакунинской улице в Москве. По независящим от преступников обстоятельствам попытка ограбления оказалась неудачной", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время ведется их розыск.