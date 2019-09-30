Адвокат: судебная экспертиза установила, что Хачатурян нанес тяжкий вред здоровью дочерей

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Дополнительная комиссионная судебно-медицинская экспертиза (СМЭ), проведенная по постановлению следственной группы СК РФ, подтвердила, что здоровью сестер Хачатурян причинен тяжкий вред в результате насильственных действий их отца Михаила, сообщил ТАСС в понедельник защитник одной из обвиняемых Алексей Паршин.

"Следователи сегодня ознакомили адвокатов сестер Хачатурян с результатами экспертизы, проведенной специалистами ГБУЗ "Бюро судебно-медицинской экспертизы департамента здравоохранения Москвы" (БСМЭ - прим. ТАСС). Столичные судмедэксперты подтвердили выводы, ранее сделанные их коллегами из Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского, о том, что психические расстройства, выявленные у сестер Хачатурян, находятся в причинно-следственной связи с действиями Михаила Хачатуряна. Специалисты БСМЭ на основании всех проанализированных ими материалов, предоставленных для экспертизы, подтвердили диагнозы Крестины, Ангелины и Марии и определили вред, нанесенный их здоровью, как тяжкий", - сказал защитник.

Он отметил, что адвокаты сестер Хачатурян выражают общее мнение, что результаты дополнительной экспертизы еще раз подтвердили - девушки находились в состоянии необходимой обороны.

В мае 2019 года сестры Хачатурян написали заявления о преступлениях в ГСУ СК РФ с требованием возбудить уголовное дело в отношении их отца. Доследственная проверка проводилась по статьям 117 ("Истязание"), 132 ("Насильственные действия сексуального характера") и 133 ("Понуждение к действиям сексуального характера") УК РФ. Следователи подтвердили многолетние систематические истязания и сексуальные домогательства, однако отказали сестрам в возбуждении уголовного дела в отношении их отца. "Не исключено, что этот список пополнится еще одной статьей УК с учетом полученных новых сведений. Следствие установило целый ряд фактов преступных действий со стороны Хачатуряна, совершенных по отношению к своим дочерям, начиная с 2014 года, когда все три девушки были несовершеннолетними", - подчеркнул адвокат.

Расследование дела завершено

Расследование уголовного дела об убийстве в июле прошлого года Хачатуряна завершено. Сестрам предъявлено обвинение в окончательной редакции: им вменяется убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору (п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ). При этом в обвинении следствие указывает, что действия сестер были спровоцированы поведением потерпевшего Хачатуряна. Адвокаты настаивают, что свои действия девушки совершили в рамках необходимой обороны от продолжавшегося многие годы насилия со стороны отца.

Тело 57-летнего Хачатуряна с множественными колото-резаными ранениями было обнаружено 27 июля 2018 года в доме на Алтуфьевском шоссе в Москве. На допросе девушки признали вину и пояснили, что у них сложились неприязненные отношения с отцом, так как он на протяжении длительного времени причинял им моральные и физические страдания. Посмертная психолого-психиатрическая экспертиза позднее установила, что у Хачатуряна были расстройства личности, а у старшей сестры эксперты выявили расстройства психики на почве домогательств и издевательств со стороны отца.

2 августа 2018 года Останкинский суд Москвы арестовал сестер Хачатурян, а 27 сентября Басманный суд изменил им меру пресечения, установив запрет определенных действий, они были освобождены в зале суда.