Медведь напал на жителя Забайкалья

ЧИТА, 1 октября. /ТАСС/. Житель Забайкальского края госпитализирован после нападения медведя, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава.

"Вечером в понедельник в отделение Дульдургинской центральной районной больницы на спецмашине доставили мужчину, пострадавшего от нападения медведя. Он находится в палате интенсивной терапии хирургического отделения и получает необходимую медицинскую помощь", - сказал собеседник агентства.

Источник в Дульдургинском районе уточнил ТАСС, что нападение произошло на берегу реки Онон в нескольких километрах от села Токчин. У пострадавшего рваные раны кожи на лице, голове и кисти.

В понедельник Минприроды Забайкальского края сообщило о том, что медведи из-за голода стали чаще выходить к населенным пунктам. 28 сентября полицейские застрелили зверя в дачном кооперативе в пригороде Читы.