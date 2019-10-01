{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Мужчина пострадал при пожаре в многоквартирном доме в Новосибирске

Возгорание ликвидировали

НОВОСИБИРСК, 1 октября. /ТАСС/. Квартира загорелась в девятиэтажном доме в Новосибирске. Один человек был госпитализирован из-за отравления продуктами горения. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В жилом панельном девятиэтажном доме загорелась квартира и балкон на четвертом этаже, было плотное задымление. Самостоятельно эвакуировалось 20 человек, еще пять человек эвакуированы сотрудниками полиции. Спасателями также был эвакуирован мужчина, он надышался продуктами горения и был госпитализирован", - сказал представитель пресс-службы.

Он отметил, что спасатели ликвидировали пожар в 08:44 (04:44 по мск).

Теги
РоссияНовосибирская область
Медведь напал на жителя Забайкалья
Пострадавшего госпитализировали с рваными ранами на лице, голове и кистях
Читать полностью