Мужчина пострадал при пожаре в многоквартирном доме в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 1 октября. /ТАСС/. Квартира загорелась в девятиэтажном доме в Новосибирске. Один человек был госпитализирован из-за отравления продуктами горения. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В жилом панельном девятиэтажном доме загорелась квартира и балкон на четвертом этаже, было плотное задымление. Самостоятельно эвакуировалось 20 человек, еще пять человек эвакуированы сотрудниками полиции. Спасателями также был эвакуирован мужчина, он надышался продуктами горения и был госпитализирован", - сказал представитель пресс-службы.

Он отметил, что спасатели ликвидировали пожар в 08:44 (04:44 по мск).