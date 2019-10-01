Школу в Магадане эвакуировали после сообщения об угрозе взрыва

ТАСС, 1 октября. Сообщение о заложенном взрывном устройстве в магаданской школе №21 во вторник днем поступило в полицию города от неизвестного лица. Всех детей и сотрудников эвакуировали. Об этом сообщили ТАСС в управлении МВД России по региону.

"Факт происшествия подтверждаем. Еще полчаса назад велись проверочные мероприятия", - сказал собеседник агентства, отметив, что сообщение поступило в 12:00 (04:00 мск).

На место ЧП приехали саперы, полиция и спецназ.

Как сообщил ТАСС один из педагогов, в школе обучаются более 300 детей.