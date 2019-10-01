В Подмосковье задержан подозреваемый в сбыте героина

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Сотрудники полиции Подмосковья задержали в Одинцовском районе мужчину, который сбывал героин. Об этом ТАСС сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"Сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Одинцовскому городскому округу в результате оперативно-розыскных мероприятий возле одного из домов по улице Березовая задержан 42-летний местный житель, подозреваемый в сбыте наркотических средств", - рассказала она.

Во время личного досмотра у мужчины обнаружено и изъято 26 свертков из полимерного материала с порошкообразным веществом и весы.

"По результатам химического исследования установлено, что изъятое является наркотическим средством - героином, общим весом более 400 граммов", - сказала Петрова.

По данному факту Следственным управлением УМВД возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов" (ст. 30 ст. 228.1) УК РФ.

Задержанному грозит лишение свободы на срок до 20 лет, по решению суда он арестован.