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На Тайване обрушился мост в рыбацком порту

По сообщениям агентства CNA, пострадали не менее десяти человек

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 1 октября. /ТАСС/. Обрушение моста произошло во вторник в уезде Илань на северо-востоке Тайваня, не менее десяти человек пострадали. Об этом сообщило центральное информационное агентство (CNA) острова.

Конструкция стального арочного моста обвалилась в тот момент, когда по нему проезжала автоцистерна, которая тоже упала и воспламенилась. Внизу находились рыболовецкие лодки. Число пострадавших уточняется.

Мост протяженностью 140 метров и шириной 15 метров был сооружен в 1999 году в зоне рыбацкого порта Наньфанъао. Причина его обрушения расследуется. На месте происшествия работают спасатели.

 

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