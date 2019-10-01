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Пограничники за последние два дня задержали в Японском море 87 браконьеров из КНДР

Пресечена противоправная деятельность северокорейских рыбаков на 11 маломерных судах, отметили в ФСБ
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© ЦОС ФСБ РФ/ТАСС, архив

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Российские пограничники за последние два дня задержали в Японском море 87 граждан КНДР, занимавшихся браконьерством на 11 маломерных судах. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю с 28 по 30 сентября в исключительной экономической зоне Российской Федерации в Японском море пресечена противоправная деятельность северокорейских рыбаков на 11 маломерных судах. Задержаны 87 граждан КНДР, входящих в состав экипажей судов", - подчеркнули в ФСБ.

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