Пограничники за последние два дня задержали в Японском море 87 браконьеров из КНДР

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Российские пограничники за последние два дня задержали в Японском море 87 граждан КНДР, занимавшихся браконьерством на 11 маломерных судах. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю с 28 по 30 сентября в исключительной экономической зоне Российской Федерации в Японском море пресечена противоправная деятельность северокорейских рыбаков на 11 маломерных судах. Задержаны 87 граждан КНДР, входящих в состав экипажей судов", - подчеркнули в ФСБ.