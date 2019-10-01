Сотрудник центрального аппарата СК ранен ножом у проходной ведомства в Москве

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Неизвестный ранил ножом сотрудника центрального аппарата Следственного комитета РФ на проходной у главного здания ведомства в Техническом переулке в центре Москвы. Как сообщила ТАСС официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, нападавший задержан.

"Сотрудник одного из подразделений центрального аппарата СК России при исполнении служебных обязанностей по организации приема граждан получил ножевое ранение у проходной ведомства в Техническом переулке. Нападавший задержан, с ним работают следователи", - сообщила Петренко.

По ее словам, сотрудник ведомства доставлен в больницу для оказания экстренной медицинской помощи. Обстоятельства и причины нападения уточняются.

Источник ТАСС в медицинских кругах рассказал ТАСС, что пострадавший сотрудник СК находится в критическом состоянии. "Сотрудник Следственного комитета полковник Владислав Капустин доставлен в НИИ им. Склифосовского в критическом состоянии", - сказал он. По его словам, сотрудник СК получил ранение грудной клетки в области сердца, задета аорта, за его жизнь борются врачи.

Другой источник рассказал ТАСС, что нападение было совершено на глазах у людей, пришедших на прием в СК.

"В момент нападения у проходной основного здания СК находились люди, которые ждали приема граждан. Один из мужчин напал на сотрудника центрального аппарата, который спустился, чтобы пригласить людей", - сказал собеседник агентства.