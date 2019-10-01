Источник: задержанного за нападение на сотрудника СК в Москве проверят на вменяемость

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Мужчину, задержанного за нападение на сотрудника центрального аппарата Следственного комитета у проходной главного здания ведомства в Техническом переулке, проверят на вменяемость. Об этом ТАСС сообщил источник.

"Задержанному за нападение проведут психолого-психиатрическую экспертизу", - сказал собеседник агентства.

Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что неизвестный ранил ножом сотрудника центрального аппарата Следственного комитета РФ при исполнении служебных обязанностей по организации приема граждан на проходной главного здания ведомства в Техническом переулке в центре Москвы. По ее словам, нападавший задержан, с ним работают следователи.

Источник ТАСС в медицинских кругах сообщил, что сотрудник СК полковник Владислав Капустин госпитализирован в НИИ им. Склифосовского в критическом состоянии. По его словам, сотрудник СК получил ранение грудной клетки в области сердца, задета аорта, за его жизнь борются врачи.

Другой источник ТАСС уточнил, что нападение было совершено у проходной основного здания СК на глазах у людей, ожидавших приема. Один из мужчин напал на сотрудника центрального аппарата, который спустился, чтобы пригласить людей.