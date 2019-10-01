Суд отказал фигуранту дела Мамаева и Кокорина Протасовицкому в освобождении по УДО

ТАСС, 1 октября. Клинцовский городской суд Брянской области отклонил ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) Александра Протасовицкого, осужденного вместе с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым за драки в центре Москвы. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе суда.

"На выездном заседании в ИК №6 суд рассмотрел ходатайство Протасовицкого об условно-досрочном освобождении. Оно отклонено, решение может быть обжаловано в суде вышестоящей инстанции", - сказал собеседник агентства.

Если решение не будет пересмотрено, сказали ТАСС в пресс-службе Брянского областного суда, то Протасовицкий останется отбывать наказание до 13 ноября 2019 года. Ходатайство об УДО поступило в суд 12 августа, 10 сентября в заседании был объявлен перерыв, 24 сентября процесс возобновился, но суд отложили из-за неявки адвоката.