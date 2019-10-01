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Нападение на сотрудника СК в Москве
Обновлено 

Пострадавший при нападении сотрудник СК умер в реанимации

Источник в медицинских кругах рассказал ТАСС, что Владислав Капустин получил ранение в область аорты
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© Петр Ковалев/ТАСС, архив

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Сотрудник центрального аппарата Следственного комитета полковник Владислав Капустин, раненный при нападении возле проходной здания СК в Техническом переулке в Москве, умер в реанимации НИИ Н. В. Склифосовского. Об этом ТАСС сообщили в медицинских кругах.

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"Несмотря на все усилия врачей, спасти его не удалось. Владислав Капустин скончался только что", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что сотрудник СК получил ранение в область аорты и был госпитализирован в критическом состоянии.

"Судя по ранению, удар был нанесен сзади в область позвоночника таким образом, что было задето сердце", - пояснил источник.

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