Что известно о нападении на сотрудника СК в Москве

Неизвестный ранил ножом сотрудника центрального аппарата Следственного комитета (СК) РФ на проходной у главного здания ведомства в Техническом переулке в Москве.
- Сотрудника СК РФ полковника Владислава Капустина доставили реанимацию НИИ им. Склифосовского в критическом состоянии.
- По информации источника, он получил ранение грудной клетки в области сердца, была задета аорта.
- Впоследствии Капустин умер от полученных травм.
- Как рассказал источник, нападение было совершено на глазах у людей, которые пришли на прием в СК.
- Нападавший задержан, его проверят на вменяемость.