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Что известно о нападении на сотрудника СК в Москве

© Александр Щербак/ТАСС, архив

Неизвестный ранил ножом сотрудника центрального аппарата Следственного комитета (СК) РФ на проходной у главного здания ведомства в Техническом переулке в Москве.

  • Сотрудника СК РФ полковника Владислава Капустина доставили реанимацию НИИ им. Склифосовского в критическом состоянии.
  • По информации источника, он получил ранение грудной клетки в области сердца, была задета аорта.
  • Впоследствии Капустин умер от полученных травм.
  • Как рассказал источник, нападение было совершено на глазах у людей, которые пришли на прием в СК.
  • Нападавший задержан, его проверят на вменяемость.
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