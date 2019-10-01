СК возбудил уголовное дело по факту гибели сотрудника ведомства

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Сотрудник центрального аппарата Следственного комитета Владислав Капустин скончался, не приходя в сознание, получив смертельное ранение. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Что известно о нападении на сотрудника СК в Москве

"Офицер Следственного комитета РФ полковник юстиции Владислав Владимирович Капустин скончался в медицинском учреждении, не приходя в сознание, после совершенного на него нападения, - сообщила Петренко. - Наш товарищ выполнял свои обязанности по организации приема граждан, когда получил смертельное ранение. Владислав Капустин был экстренно госпитализирован для проведения операции, но, к сожалению, его жизнь спасти не удалось".

Мужчина, напавший на сотрудника центрального аппарата Следственного комитета РФ Владислава Капустина, состроит на учете в психоневрологическом диспансере, уточнила Петренко.

"По предварительной информации, мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Кроме того, в ходе первичного общения задержанный проявил неадекватность поведения, в связи с чем в ближайшее время будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза для определения его психического состояния", - сказала она.

В отношении него возбуждено дело по ст. 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа"). "Следователи тщательно оценят все обстоятельства нападения на офицера. Дерзость совершенного преступления не должна оставить никаких сомнений в том, что лицо, его совершившее, ответит по всей строгости закона", - подчеркнула Петренко.

Ранее источник ТАСС в медицинских кругах сообщил, что врачам не удалось спасти жизнь полковника Капустина. По словам источника, судя по ранению, удар был нанесен сзади в область позвоночника таким образом, что было задето сердце.