Житель Воткинска получил условный срок за намерение участвовать в беспорядках в Москве

ИЖЕВСК, 1 октября. /ТАСС/. Райсуд города Воткинска в Удмуртии приговорил к двум годам колонии условно с испытательным сроком два года местного жителя, который готовился к участию в массовых беспорядках на территории Москвы. Об этом говорится во вторник в сообщении, распространенном объединенной пресс-службой судейского сообщества региона.

"Воткинским районным судом вынесен приговор в отношении 37-летнего жителя Воткинска, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 30, частью 2 статьи 212 УК РФ ("Приготовление к участию в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием, погромами, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам"). Суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на два года условно с испытательным сроком два года", - говорится в сообщении.

По версии следствия, с октября 2018 года по май 2019-го мужчина смотрел ролики на Youtube-канале, содержащие комментарии о планируемых на территории Москвы массовых беспорядках. В итоге житель Воткинска решил участвовать в погромах и найти соучастников. Он показывал своим знакомым видеоролики и предлагал поехать в Москву для участия в беспорядках.

В начале мая 2019 года подсудимый и двое его знакомых поехали в Москву, но их задержали сотрудники ГИБДД по Удмуртии. Мужчина полностью признал свою вину в суде.