У британского парламента задержали мужчину, предположительно пытавшегося покончить с собой

ЛОНДОН, 1 октября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов британской столицы во вторник задержали перед зданием парламента страны мужчину, предположительно пытавшегося покончить с собой. Об этом говорится в сообщении столичной полиции.

Пожарные, прибывшие на место происшествия, в качестве меры предосторожности облили мужчину пеной из огнетушителя, после чего он был задержан и переведен под наблюдение врачей.

"Мужчина был задержан на основании закона о психическом здоровье", - добавили в пресс-службе полиции, отметив, что он был доставлен в городскую больницу.

В результате инцидента никто не пострадал.