Двое детей погибли при пожаре в жилом доме в Саратовской области

САРАТОВ, 1 октября. /ТАСС/. Двое детей погибли в результате пожара в городе Аткарске Саратовской области. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК по региону.

Пожар в частном жилом доме произошел во вторник в 13:42 (12:42 мск).

"По предварительным данным, после тушения огня внутри жилого частного дома обнаружены тела 5-летней девочки и мальчика, которому год и восемь месяцев", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой.

Следователи проводят проверку. По их данным, в момент возгорания дети находились дома одни. Сейчас устанавливается местонахождение их родителей. Как пояснили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС региона, на момент прибытия пожарных открытого огня не зафиксировано, в доме было сильное задымление, источник дыма, а также причины произошедшего устанавливаются.

В новость внесены изменения (15:10 мск) - добавлены подробности.