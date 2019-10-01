Охранник приговорена к ограничению свободы на два года после нападения в пермской школе

ПЕРМЬ, 1 октября. /ТАСС/. Мотовилихинский районный суд города Перми приговорил женщину-охранника школы № 127, где в январе 2018 года двое подростков с ножами ранили учеников и учительницу, к двум годам ограничения свободы, передает во вторник корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд приговорил Галкину к ограничению свободы сроком на два года", - сказал судья. Кроме того, суд изменил статью на 118 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности")

По версии следствия, именно она допустила подростков в школу без пропуска, ограничившись записью в журнале. Ей было предъявлено обвинение по п. "в" ч. 2 статьи 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека").

В январе 2018 года двое подростков пришли в школу с ножами, нанесли ученикам четвертого класса и учительнице ножевые ранения, а затем ранили друг друга. Пострадали десять человек, нападавшие подростки были задержаны.

После лечения в больнице нападавших перевели в СИЗО и направили на судебно-психиатрические экспертизы. Уголовные дела в отношении двоих обвиняемых были выделены в отдельные производства, так как судебно-медицинская экспертиза признала одного из них невменяемым. Суд Перми 18 декабря 2018 года приговорил одного подростка к девяти годам и восьми месяцам заключения, он был признан виновным в разбое, умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества, а также в покушении на убийство двух и более лиц, позже подросток подал апелляционную жалобу на решение суда, приговор был оставлен в силе. Второго фигуранта дела 29 апреля 2019 года суд приговорил к семи годам лишения свободы в воспитательной колонии, после достижения совершеннолетия осужденного должны перевести в исправительную колонию, также ему назначена принудительная мера медицинского характера в виде лечения у психиатра в амбулаторных условиях и штраф порядка 7 млн рублей - эту сумму он должен выплатить потерпевшим.