Мужчина и двое детей упали с многоэтажки в Саратове

САРАТОВ, 1 октября. /ТАСС/. Мужчина и двое детей упали с многоэтажного дома в Саратове, сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по области.

"На данный момент известно, что мужчина и двое детей, пол и возраст которых устанавливаются, упали с большой высоты многоэтажного дома. На месте работают наши сотрудники, все обстоятельства устанавливаются", - сказала собеседница агентства.

Как сообщили ТАСС в региональном минздраве, мужчина и один из детей погибли на месте. "Еще одного ребенка госпитализировали в критическом состоянии", - отметил собеседник агентства.

Уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна Загородняя рассказала ТАСС, что мужчина являлся отцом обоих детей.

"По предварительным данным, мужчина является отцом детей. Дети - мальчик и девочка, (возраст) один годик и четыре годика", - сказала Загородняя.

Она уточнила, что все обстоятельства еще устанавливаются, омбудсмен взяла ситуацию на контроль.

В новость добавлен комментарий детского омбудсмена региона в 17:40 мск.