Суд в Астрахани приговорил к четырем годам колонии владельца детсада, где связывали детей

АСТРАХАНЬ, 1 октября. /ТАСС/. Советский районный суд Астрахани приговорил индивидуального предпринимателя и близкого ей лица к четырем годам колонии и штрафу в 100 тыс. рублей за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В частности, в организованном дошкольном учреждении не соблюдались нормы пожарной безопасности, также были выявлены случаи связывания детей простынями, сообщили во вторник в пресс-службе прокуратуры Астраханской области.

В августе 2018 года в соцсетях и СМИ появилось видео из частного детсада Астрахани, где во время тихого часа в ясельной группе малыши лежат в кроватках по двое, при этом некоторые связаны пеленками и простынями по рукам и ногам. Автор видео утверждала, что воспитатели постоянно связывали детей для того, чтобы уложить их спать в тихий час. Данная история вызвала общественный резонанс. В отношении руководства частного детского сада было возбуждено уголовное дело, по решению суда работа детского учреждения была приостановлена.

"Советский районный суд Астрахани вынес приговор в отношении индивидуального предпринимателя и близкого ей лица, которые признаны виновными по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Подсудимым назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 100 тыс. рублей каждому, с лишением права заниматься образовательной деятельностью и по уходу за детьми на три года", - сказали в пресс-службе.

Установлено, что индивидуальный предприниматель совместно с близким лицом организовала дошкольную образовательную организацию, разместив ее в собственном жилом помещении. Там в период с апреля 2016 года по август 2018 года оказывались дошкольные образовательные услуги и услуги по присмотру и уходу за детьми в возрасте до шести лет. Как выяснилось, помещение не отвечало требованиям безопасности, а именно законодательству о пожарной безопасности, санитарным нормам и правилам.

"Кроме того, в связи с отсутствием необходимых условий для ухода и присмотра за детьми и недостаточного количества персонала, в учреждении допустили связывание простынями рук и ног малолетних воспитанников, лишив их возможности самостоятельного перемещения по детскому саду", - добавили в пресс-службе.

Как сообщили в следственном управлении СК РФ по региону, в рамках уголовного дела было допрошено более 50 человек, 33 из которых признаны потерпевшими. Следователи провели осмотры мест происшествий, изъяли вещественные доказательства. Расследование уголовного дела было затруднено тем, что не все малолетние потерпевшие, в силу возраста, могли дать показания о совершенных в отношении них деяниях.