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Экс-зампредседателя кабмина Чувашии останется под арестом до конца года

Владимира Аврелькина обвиняют в злоупотреблении полномочиями и в пособничестве в мошенничестве

ТАСС, 1 октября. Арест бывшего заместителя председателя кабмина Чувашии Владимира Аврелькина, который обвиняется в злоупотреблении служебными полномочиями и в пособничестве в мошенничестве, продлен до конца декабря. Об этом сообщил во вторник ТАСС старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Алексей Якушевич.

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"Арест продлен до 31 декабря", - сказал собеседник агентства. Он также уточнил, что рассмотрение дела уже началось. "Все проходит в закрытом режиме", - добавил Якушевич.

Бывший заместитель председателя кабмина находится под стражей с декабря прошлого года. В январе 2019 года Аврелькина отстранили от должности, а 25 мая указом главы Чувашии Михаила Игнатьева его освободили с поста.

Следственный отдел управления ФСБ России по Чувашии возбудил в отношении Аврелькина уголовное дело по части 3 статьи 285 УК РФ ("Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло тяжкие последствия"). По информации прокуратуры республики, основанием для возбуждения уголовного дела стали факты злоупотребления должностными полномочиями при предоставлении субсидий из республиканского бюджета. В мае в отношении бывшего зампредседателя кабмина Чувашии было возбуждено второе дело по части 5 статьи 33, части 4 статьи 159 УК РФ ("Пособничество в мошенничестве").

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РоссияЧувашия
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