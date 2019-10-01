В посольстве сообщили, что россияне не пострадали при нападении на студентов в Финляндии

ХЕЛЬСИНКИ, 1 октября. /ТАСС/. Граждане РФ не пострадали в результате совершенного во вторник нападения на студентов профессионального училища в финском Куопио. Об этом сообщило посольство РФ.

"Как сообщили посольству представители полиции Финляндии, по предварительным данным, среди пострадавших при нападении с применением оружия в колледже в городе Куопио россиян нет. Следственные действия продолжатся", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел в профучилище Сало, которое расположено в здании торгового центра Hermann. Ранее сообщалось, что нападение совершил гражданин Финляндии. У него, по словам полицейских, было с собой огнестрельное и холодное оружие. Подозреваемый серьезно пострадал при задержании и доставлен в Университетскую больницу Куопио. Ему вменяется покушение на убийство, несколько случаев применения насилия.

По информации газеты Iltalehti, подозреваемый является учащимся этого учреждения. По свидетельствам очевидцев, он пришел в здание профучилища с саблей или мечом в руках. Достав оружие из сумки, он напал на учителя, после чего началась паника, часть находившихся в классе стали бросать в преступника стулья.

По данным газеты Keskisuomalainen, главной целью нападения была одна из студенток. Она погибла, еще 10 человек, включая нападавшего, пострадали.