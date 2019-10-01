Суд взыскал с организаторов акции 27 июля почти 3,5 млн руб. по иску "Автомобильных дорог"

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Коптевский суд Москвы частично удовлетворил иск о возмещении убытков на 11,5 млн рублей, поданный ГБУ "Автомобильные дороги" к организаторам несанкционированной акции 27 июля в центре столицы, взыскав с них почти 3,5 млн рулей. Об этом передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Дела о массовых беспорядках после несогласованной акции в Москве 27 июля 2019 года

Ответчиками по иску являются блогер Алексей Навальный, незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму Юлия Галямина, Иван Жданов, Владимир Милов, Любовь Соболь, Александр Соловьев, Олег Степанов и Илья Яшин.

Как следует из иска, после несанкционированной акции 27 июля в центре Москвы ГБУ "Автомобильные дороги" обнаружили повреждения архитектурных форм города и объектов дорожного хозяйства. По словам истца, учреждение также понесло убытки из-за того, что предоставило правоохранительным органам 20 машин для перекрытия дорог, провело дополнительную уборку в местах, где находилось большое количество людей, устранило повреждения газона на площади 1 тыс. кв. м на Новом Арбате. Ответчики не признали требования и просили суд в удовлетворении иска отказать.

Ранее Коптевский суд удовлетворил иск "Мосгортранса", который просил взыскать с тех же ответчиков ущерб, причиненный простоем (потерей рейсов), в размере более 1,2 млн рублей. Как указывал истец, 27 июля на территории Москвы произошла задержка движения маршрутного транспорта общего пользования, что причинило ГУП убытки.

В несанкционированной акции 27 июля в Москве, по оценке полиции, участвовали более 3,5 тыс. человек. Сотрудники полиции и Росгвардии задержали более 1 тыс. человек. СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти") и ч. 2 ст. 212 ("Участие в массовых беспорядках") УК РФ, в ходе его расследования были арестованы более десяти человек.

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