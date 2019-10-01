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Защита пожаловавшегося на побои журналиста подала заявление на командование военной части

Адвокат Леонид Соловьев отметил, что действия военнослужащих части, где проходили курсы "Бастион", в отношении Свята Павлова не могли быть предприняты самовольно

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Адвокаты журналиста МИА "Россия сегодня" Свята Павлова обратились с заявлением о возбуждении дела по статье "Превышение полномочий" в отношении командования воинской части в Крыму, где он проходил курсы подготовки "Бастион" и, согласно его заявлению, был избит. Об этом во вторник сообщил ТАСС адвокат Леонид Соловьев.

"Нами подано заявление в Главное военное следственное управление о возбуждении уголовного дела по статье 286 ("Превышение должностных полномочий") УК РФ в отношении командования воинской части, на базе которой проходили курсы", - рассказал Соловьев.

Адвокат отметил, что действия военнослужащих части, где проходили курсы, в отношении журналиста не могли быть предприняты самовольно. "Военнослужащим кто-то отдал приказ проводить избиения, факт которых подтверждается тем, что моему подзащитному выписан листок нетрудоспособности, что свидетельствует о нанесении вреда здоровью легкой тяжести", - сказал защитник.

Он сообщил, что ожидает ответ от ГВСУ в течение трех дней.

ТАСС пока не располагает комментариями ГВСУ.

Жалоба Павлова

Ранее один из сотрудников информационного агентства "Россия сегодня" Свят Павлов на своей странице в Facebook пожаловался на курсы военных журналистов "Бастион" в Крыму, которые досрочно покинул из-за "издевательств и унижений".

В пресс-службе МИА "Россия Сегодня" ТАСС подтвердили факт прохождения Павловым указанных курсов.

Как сообщается на сайте Национального антитеррористического комитета (НАК), учебно-практические курсы "Бастион" проводятся с 2006 года Союзом журналистов Москвы при участии НАК, Минобороны, ФСБ, МВД, Росгвардии, МИД и МЧС в целях обучения журналистов работе в условиях проведения контртеррористических и специальных операций. Отмечается, что за 11 лет подготовку прошли 729 журналистов и представителей органов власти, многим из которых пришлось работать "в регионах со сложной оперативной обстановкой".

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