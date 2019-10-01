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На востоке Москвы шесть человек пострадали при столкновении двух трамваев

Трое из низ госпитализированы, сообщил источник в экстренных службах

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Два трамвая столкнулись в Ростокинском проезде на востоке Москвы, пострадали шесть человек. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в экстренных службах.

"Всего в аварии пострадали шесть человек, трое из них госпитализированы", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о трех пострадавших. В районе дома №17 по Ростокинскому проезду произошло столкновение двух трамваев. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

В новость в 22:55 мск внесены изменения - уточняетя число пострадавших. 

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