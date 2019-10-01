В Перу при падении автобуса в пропасть погибли 10 человек

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 октября. /ТАСС/. Не менее 10 человек погибли и еще 14 пострадали во вторник при падении автобуса в пропасть на юге Перу. Об этом сообщило Управление по контролю за наземным пассажирским и грузовым транспортом.

"По данным полиции Перу, погибли 10 человек, 14 человек пострадали. Они были доставлены в местные больницы", - говорится в сообщении.

Как проинформировала радиокомпания Radio Programas del Perú, автобус упал с высоты 100 м в провинции Киспиканчи. Причины ДТП пока не установлены.