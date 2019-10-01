Девять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Якутии

ЯКУТСК, 2 октября. /ТАСС/. Девять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Горном районе Якутии, жертв нет, сообщили журналистам в пресс-службе республиканского ГУ МЧС.

"В ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия) поступила информация о ДТП на 158-м км федеральной автодороги "Вилюй" в Горном районе с участием микроавтобуса Toyota Hiace <...> Установлено, что опрокинулся автомобиль с последующим возгоранием транспортного средства. В результате ДТП пострадало девять человек, детей нет. Погибших нет", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, все девять пострадавших доставлены в центральную районную больницу Горного района. "Для оказания психологической помощи родственникам пострадавших в ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия) организована работа психолога и взаимодействие с психологами РСЧС (Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций - прим. ТАСС)", - отметили в пресс-службе.