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Источник: бывший замглавы спецуправления пожарной охраны покончил с собой в Подмосковье

Олег Жуков находился под следствием по делу о о мошенничестве

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Бывший замначальника специального управления №100 МЧС России Олег Жуков, находившийся под следствием по делу о мошенничестве, покончил собой в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Тело Жукова обнаружено в районе Переделкино в Подмосковье. Он покончил собой", - сказал источник.

По его словам, Жуков был отстранен от должности в 2018 году в связи с выявленными нарушениями, которые стали поводом для возбуждения уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Фигурантом этого же дела стал и бывший руководитель спецуправления 100 ФПС МЧС России.

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