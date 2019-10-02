Адвокат замгендиректора "Аэрофлота" отрицает его причастность к хищению средств

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Адвокат замгендиректора "Аэрофлота" Владимира Александрова считает необоснованными претензии правоохранительных органов к своему клиенту. Об этом ТАСС сообщил адвокат "Аэрофлота", член общественного совета авиакомпании Сергей Жорин, комментируя информацию о задержании Александрова, интересы которого он представляет по ряду гражданских дел.

"Претензии [следствия] несправедливы, Александров не может быть причастен к каким-либо противоправным действиям, связанным с хищением средств", - сказал он.