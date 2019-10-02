СМИ: в Японии полиция нашла тайник левых экстремистов с самодельными минами

ТОКИО, 2 октября. /ТАСС/. Японская полиция обнаружила тайник левых экстремистов, в котором хранились восемь готовых к запуску мин для самодельных минометов. Как сообщило в среду общественное телевидение NHK, они хранились на частном складе в одном из районов Токио.

В ходе операции с участием около 160 полицейских стальные двери этого здания пришлось вскрывать циркулярными пилами. Мины длиной 60 см и весом примерно по 6 кг были лишены взрывчатки и хранились в картонных ящиках. По мнению экспертов, они находятся в хорошем состоянии и полностью готовы для применения.

Как полагает следствие, тайник был устроен боевиками ультралевой группировки "Тюкаку-ха" ("Фракция ядра"), которая была активна в Японии во второй половине прошлого века. В частности, самодельные минометы с такими зарядами в 1985-87 годы использовались для обстрела токийских аэропортов и полицейских участков.

В последнее время "Тюкаку-ха" практически не проявляет себя. Однако, по мнению полиции, она сохраняет сеть явочных квартир и тайников в районе Токио. В частности, в минувшем январе ящики с зарядами для минометов были обнаружены в префектуре Сайтама, примыкающей с севера к японской столице.