Автобус и легковушка сгорели после ДТП на границе Петербурга и Ленобласти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 октября. /ТАСС/. Автобус и легковой автомобиль загорелись после столкновения на Волхонском шоссе в Ленинградской области у границы с Санкт-Петербургом. Об этом сообщили ТАСС в среду в областном главке МЧС.

"Сигнал поступил в 7:46 мск [о ДТП] в районе дома номер 8 (по Волхонскому шоссе, находится на территории Ленинградской области), работали наши подразделения - областные - по ликвидации возгорания двух транспортных средств", - сказала представитель ведомства.

Ранее источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что в результате аварии пострадали восемь человек. По его словам, характер травм уточняется, на месте происшествия работают экстренные службы.

В новость внесены изменения (09:13 мск) - добавлена информация от МЧС.