СМИ: при обрушении моста на Тайване погибли два гражданина Индонезии

ТАСС, 2 октября. По меньшей мере два гражданина Индонезии погибли, один пропал без вести в результате обрушения моста 1 октября в уезде Илань на северо-востоке Тайваня. Об этом в среду сообщает газета The Jakarta Post со ссылкой на представителя индонезийского МИД.

По его информации, рыбацкая лодка с индонезийцами находилась под мостом в момент инцидента. "Тела двух человек уже обнаружены, спасатели продолжают поиски еще одного гражданина [Индонезии]", - сказал представитель внешнеполитического ведомства.

Ранее тайваньские СМИ сообщали о 10 пострадавших при обрушении.

Мост длиной 140 метров и шириной 15 метров был построен в 1999 году в зоне рыбацкого порта Наньфанъао.