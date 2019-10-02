Два уголовных дела возбудили в Приамурье после изъятия более 110 кг марихуаны

БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 октября. /ТАСС/. Уголовные дела возбуждены в Амурской области после изъятия более 110 кг наркотических средств в двух районах региона. Об этом сообщается в среду на сайте регионального управления МВД России.

"При проведении оперативно-разыскных мероприятий сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Серышевскому району недалеко от села Бирма обнаружили и изъяли 16 мешков с марихуаной общим весом свыше 67 кг. В Бурейском районе в селе Безозерное в 50 м от одного из жилых домов наркополицейские обнаружили и изъяли пять мешков с растительной массой, похожей на дикорастущую коноплю. Согласно справке эксперта, изъятая растительность является наркотическим средством - марихуаной, общим весом более 47 кг. В обоих случаях возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 228 УК РФ ("Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств")", - говорится в сообщении. Статья предусматривает максимальное наказание до 10 лет лишения свободы.

На месте происшествия в Серышевском районе задержали местного жителя 1960 года рождения. Он пояснил, что заготавливал наркотик для личного потребления. В Бурейском районе также установлен владелец мешков с марихуаной - мужчина 1984 года рождения. "В отношении обоих подозреваемых выбрана мера пресечения подписка о невыезде", - отмечается в сообщении.