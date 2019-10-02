Бывшего военнослужащего осудили в Крыму за присвоение имущества части на 10 млн рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 октября. /ТАСС/. Крымский гарнизонный военный суд приговорил к 3,5 годам колонии-поселения бывшего военнослужащего, которого обвиняли в присвоения имущества части на общую сумму более 10 млн рублей. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе республиканского управления Судебного департамента.

"Согласно материалам уголовного дела военнослужащий, действуя в составе организованной группы при содействии иных лиц, с корыстной целью используя свое и иных лиц служебное положение, в период с 2012 по 2018 год пять раз совершил хищение вверенного ему имущества путем присвоения со склада воинской части. Сумма ущерба составила более 10 млн рублей. Приговором суда он признан виновным в совершении указанных преступлений, ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок 3 года и 6 месяцев в колонии-поселении", - говорится в сообщении.

Дело рассматривалось с применением особого порядка судебного разбирательства, поскольку между обвиняемым и органами предварительного следствия было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.