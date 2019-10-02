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Полиция проводит обыски в одном из медучреждений Якутии

Они проходят в рамках уголовного дела об ограничении конкуренции

ТАСС, 2 октября. Обыски в рамках уголовного дела об ограничении конкуренции проходят в медучреждении и в нескольких коммерческих организациях в Якутии, сообщили в среду журналистам в пресс-службе МВД республики.

"В рамках возбужденного уголовного дела следственным управлением МУ МВД России "Якутское" совместно с управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Саха (Якутия) проводятся обысковые мероприятия в одном из медучреждений республики, а также в помещении нескольких офисов коммерческих организаций", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе МВД республики, уголовное дело, в рамках которого проводятся обыски, возбуждено в сентябре этого года по результатам прокурорской проверки по статье ч. 1 ст. 178 ("Ограничение конкуренции"). Другие подробности пока не разглашаются.

По данным местных СМИ, обыск проводится в якутском республиканском центре по профилактике и борьбе со СПИДом, из сейфа главного врача изъяты деньги. Их происхождение устанавливает полиция.

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